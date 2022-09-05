На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, пишут РИА Новости со ссылкой на киргизскую погранслужбу Госкомитета Нацбезопасности.
В пресс-службе сообщили, что инцидент произошел в Булак-Башы Баткенском района Баткенской области. Киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые, как сообщается, «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы».
«Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», — заявили в погранведомстве.
Сообщается, что стороны планируют проведение встречи для стабилизации обстановки.
В пресс-службе сообщили, что инцидент произошел в Булак-Башы Баткенском района Баткенской области. Киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые, как сообщается, «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы».
«Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», — заявили в погранведомстве.
Сообщается, что стороны планируют проведение встречи для стабилизации обстановки.
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