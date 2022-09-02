Басманный суд Москвы продлил арест Илье Яшину* до 12 ноября

15.48 Пятница, 9 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Басманный суд Москвы продлил арест муниципальному депутату Илье Яшину*, сообщают СМИ из зала суда. Политик останется под стражей до 12 ноября.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Журналистов, а также родителей депутата суд попросил покинуть зал. Кроме того, как пишут СМИ, перед заседанием троих человек попросили выйти за нарушение порядка в суде (они аплодировали депутату).

Защита намерена обжаловать продление ареста.

Яшин был арестован в июле по делу о «военных фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Вину политик не признает.

* Внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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