Басманный суд Москвы продлил арест Илье Яшину* до 12 ноября
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Басманный суд Москвы продлил арест муниципальному депутату Илье Яшину*, сообщают СМИ из зала суда. Политик останется под стражей до 12 ноября.
Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Журналистов, а также родителей депутата суд попросил покинуть зал. Кроме того, как пишут СМИ, перед заседанием троих человек попросили выйти за нарушение порядка в суде (они аплодировали депутату).
Защита намерена обжаловать продление ареста.
Яшин был арестован в июле по делу о «военных фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Вину политик не признает.
* Внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Журналистов, а также родителей депутата суд попросил покинуть зал. Кроме того, как пишут СМИ, перед заседанием троих человек попросили выйти за нарушение порядка в суде (они аплодировали депутату).
Защита намерена обжаловать продление ареста.
Яшин был арестован в июле по делу о «военных фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Вину политик не признает.
* Внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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