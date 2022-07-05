СК просит суд заключить под стражу депутата Илью Яшина до 12 сентября
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина могут заключить под стражу до 12 сентября, ходатайство СК поступило в суд.
«В Басманный районный суд г. Москвы 13 июля 2022 года поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина Ильи Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ. Следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября 2022 года», — говорится в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.
Ранее стало известно, что следствие предъявило Яшину обвинение в дискредитации российской армии. Вину он не признал.
По данным адвоката Яшина, политику вменяется то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале высказывался о событиях в Буче, пишут РИА Новости.
Напомним, депутат был задержан в конце июня во время прогулки в парке. В отношении Яшина составили протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), суд назначил ему 15 суток административного ареста.
После Яшин заявил, что считает задержание «очередным намеком» на то, чтобы политик уехал из России. При этом он сказал, что не собирается уезжать из своей страны.
«В Басманный районный суд г. Москвы 13 июля 2022 года поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина Ильи Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ. Следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября 2022 года», — говорится в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.
Ранее стало известно, что следствие предъявило Яшину обвинение в дискредитации российской армии. Вину он не признал.
По данным адвоката Яшина, политику вменяется то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале высказывался о событиях в Буче, пишут РИА Новости.
Напомним, депутат был задержан в конце июня во время прогулки в парке. В отношении Яшина составили протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), суд назначил ему 15 суток административного ареста.
После Яшин заявил, что считает задержание «очередным намеком» на то, чтобы политик уехал из России. При этом он сказал, что не собирается уезжать из своей страны.
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