Путин на ВЭФ высказался о приговоре Ивану Сафронову, получившему 22 года колонии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент РФ Путин, отвечая на вопросы на ВЭФ, высказался о приговоре Иване Сафронову.
Он заявил, что «деталей не знает». «Но он собирал материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Суд посчитал это доказанным», — сказал Путин.
По словам Путина, контрразведка работала по делу журналиста «несколько лет», «сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за закрытую секретную информацию деньги». Путин сказал, что в ходе следственных действий был арестован не только Сафронов, «но и средства связи, которыми он пользовался».
При этом по поводу справедливости назначенного срока Путин сказал, что судить об этом не берется. Он заявил, что прокурор и адвокаты имеют право опротестовать решение суда.
5 сентября суд в Москве огласил приговор журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому по громкому делу о «госизмене». Суд назначил ему 22 года колонии строгого режима.
Он заявил, что «деталей не знает». «Но он собирал материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Суд посчитал это доказанным», — сказал Путин.
По словам Путина, контрразведка работала по делу журналиста «несколько лет», «сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за закрытую секретную информацию деньги». Путин сказал, что в ходе следственных действий был арестован не только Сафронов, «но и средства связи, которыми он пользовался».
При этом по поводу справедливости назначенного срока Путин сказал, что судить об этом не берется. Он заявил, что прокурор и адвокаты имеют право опротестовать решение суда.
5 сентября суд в Москве огласил приговор журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому по громкому делу о «госизмене». Суд назначил ему 22 года колонии строгого режима.
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