Журналист Иван Сафронов получил 22 года колонии по делу о "госизмене"
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд в Москве огласил приговор журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому по громкому делу о "госизмене". Он признан виновным, суд назначил ему 22 года колонии строгого режима, передают СМИ из зала суда.
По словам адвоката, защита намерена обжаловать приговор. Также журналисту назначен судом штраф в 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.
Напомним, 30 августа обвинение запросило советнику главы «Роскосмоса», экс-спецкору «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову 24 года колонии.
Сафронова обвиняют по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его подозревают в сотрудничестве с иностранными разведывательными структурами.
Журналист был арестован в июле 2020 года. Он провел два года в следственном изоляторе, был лишён права на переписку и свидания с родственниками. Ранее ему было предложено пойти на сделку — 12 лет лишения свободы в обмен на признание вины. Сафронов отказался.
Накануне суда независимые СМИ опубликовали заявление с требованием освободить Ивана Сафронова и привлечь к ответственности тех, кто, как полагают журналисты, причастен к сфабрикованному делу.
По словам адвоката, защита намерена обжаловать приговор. Также журналисту назначен судом штраф в 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.
Напомним, 30 августа обвинение запросило советнику главы «Роскосмоса», экс-спецкору «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову 24 года колонии.
Сафронова обвиняют по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его подозревают в сотрудничестве с иностранными разведывательными структурами.
Журналист был арестован в июле 2020 года. Он провел два года в следственном изоляторе, был лишён права на переписку и свидания с родственниками. Ранее ему было предложено пойти на сделку — 12 лет лишения свободы в обмен на признание вины. Сафронов отказался.
Накануне суда независимые СМИ опубликовали заявление с требованием освободить Ивана Сафронова и привлечь к ответственности тех, кто, как полагают журналисты, причастен к сфабрикованному делу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жителя Первоуральска осудили за 345 украденных шоколадок
29 августа 2022
29 августа 2022
В Свердловской области из колонии досрочно выйдет брат депутата Госдумы от «Единой России»
30 августа 2022
30 августа 2022