Глава «Автоваза» заявил, что компания «никогда» не возобновит производство Lada X-Ray
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
«Автоваз» не планирует перезапускать производство Lada X-Ray, заявил ТАСС глава компании Максим Соколов.
«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сказал Соколов.
По его словам, весной 2023 года будет перезапущено производство обновленной версии Lada Vesta, также в конце 2022-го - начале 2023 года планируется восстановить производство Lada Largus.
«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сказал Соколов.
По его словам, весной 2023 года будет перезапущено производство обновленной версии Lada Vesta, также в конце 2022-го - начале 2023 года планируется восстановить производство Lada Largus.
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