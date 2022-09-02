Мантуров: «параллельный импорт» в РФ будет продлен на 2023 год
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Механизм «параллельного импорта» в РФ будет продлен на 2023 год, сообщил в кулуарах ВЭФ вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его словам, такое решение уже подготовлено.
«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — сказал журналистам Мантуров (цитата по ТАСС).
Напомним, 15 июля депутаты ГД на внеочередном заседании утвердили кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ.
По его словам, такое решение уже подготовлено.
«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — сказал журналистам Мантуров (цитата по ТАСС).
Напомним, 15 июля депутаты ГД на внеочередном заседании утвердили кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ.
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