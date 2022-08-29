Ленинский суд Уфы вынес приговор очередному хоккеисту, уклонявшемуся от армии за взятку
Россия и мир
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Форвард питерского СКА Михаил Воробьёв получил более мягкое наказание, чем вчера назначили вратарю Анвару Сулейманову, — штраф в размере 2 миллиона рублей.
Вероятно, сыграло роль то, что Воробьёв полностью признал вину, раскаялся в содеянном и заявил, что «готов приступить к службе в армии в случае гуманного решения суда».
Напомним, система покупки военных билетов спортсменами действовала в Уфе несколько лет – по версии следствия, её организовал бывший сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин. После вскрытия схемы двум хоккеистам уже вынесли приговоры, а ещё один – Иван Федотов – был задержан и отправлен служить в армию в Архангельскую область (хотя планировал уехать играть за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз»), ещё один экс-хоккеист «Салавата Юлаева» – выступающий за «Миннесоту» Кирилл Капризов – по некоторым сообщениям, сейчас находится в федеральном розыске.
Вероятно, сыграло роль то, что Воробьёв полностью признал вину, раскаялся в содеянном и заявил, что «готов приступить к службе в армии в случае гуманного решения суда».
Напомним, система покупки военных билетов спортсменами действовала в Уфе несколько лет – по версии следствия, её организовал бывший сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин. После вскрытия схемы двум хоккеистам уже вынесли приговоры, а ещё один – Иван Федотов – был задержан и отправлен служить в армию в Архангельскую область (хотя планировал уехать играть за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз»), ещё один экс-хоккеист «Салавата Юлаева» – выступающий за «Миннесоту» Кирилл Капризов – по некоторым сообщениям, сейчас находится в федеральном розыске.
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