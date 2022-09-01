Суд в Уфе приговорил хоккеиста Сулейманова к пяти годам условно по делу о взятке в военкомате
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Уфы приговорил 22-летнего хоккеиста Анвара Сулейманова, воспитанника ХК «Салават Юлаев», к пяти годам лишения свободы условно по делу о «покушении на подкуп сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии», сообщают СМИ из зала суда.
Гособвинитель просил суд назначить хоккеисту штраф в размере трех миллионов рублей. Защита хоккеиста просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
В последнем слове Сулейманов сказал, что раскаивается в содеянном.
Адвокат хоккеиста Гульшат Камалетдинова заявила, что не намерена обжаловать приговор, пишут РИА Новости. Она добавила, что суд переквалифицировал дело с «дачи взятки» на «покушение на дачу взятки».
Также адвокат заявила, что приговор не помешает спортивной карьере хоккеиста.
По данным регионального СУ СК, в 2019 году два уфимских студента через посредника передали взятку сотруднику военкомата, чтобы получить освобождение или отсрочку от армии. Суммы взяток — 170 и 175 тысяч рублей. Посредник был арестован, в отношении тех, кто давал взятки, возбудили уголовное дело.
Позже следователи установили, что в деле фигурируют сразу три хоккеиста. Один из них ранее признал вину в суде, дело против другого суд будет рассматривать 22 сентября.
Гособвинитель просил суд назначить хоккеисту штраф в размере трех миллионов рублей. Защита хоккеиста просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
В последнем слове Сулейманов сказал, что раскаивается в содеянном.
Адвокат хоккеиста Гульшат Камалетдинова заявила, что не намерена обжаловать приговор, пишут РИА Новости. Она добавила, что суд переквалифицировал дело с «дачи взятки» на «покушение на дачу взятки».
Также адвокат заявила, что приговор не помешает спортивной карьере хоккеиста.
По данным регионального СУ СК, в 2019 году два уфимских студента через посредника передали взятку сотруднику военкомата, чтобы получить освобождение или отсрочку от армии. Суммы взяток — 170 и 175 тысяч рублей. Посредник был арестован, в отношении тех, кто давал взятки, возбудили уголовное дело.
Позже следователи установили, что в деле фигурируют сразу три хоккеиста. Один из них ранее признал вину в суде, дело против другого суд будет рассматривать 22 сентября.
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