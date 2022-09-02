ТАСС: журналист Сафронов сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 14 лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Журналист Иван Сафронов, получивший 22 года колонии строгого режима по делу о "госизмене", сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 14 лет, пишет ТАСС со ссылкой на юристов.
По данным агентства, Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные в СИЗО. "Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Таким образом, на условно досрочное освобождение он может рассчитывать примерно через 14 лет", — говорят юристы.
По данным агентства, Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные в СИЗО. "Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Таким образом, на условно досрочное освобождение он может рассчитывать примерно через 14 лет", — говорят юристы.
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