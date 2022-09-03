В МИД РФ подтвердили гибель сотрудников дипмиссии в результате взрыва в Кабуле
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МИД РФ
В МИД России опубликовали официальное заявление относительно взрыва в Кабуле.
«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в заявлении.
Сообщается, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.
Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва погибли и пострадали не менее 25 человек.
По предварительным данным, речь идет о террористе-смертнике. По неподтвержденной информации, взрыв произошел в тот момент, когда один из дипломатов вышел назвать претендентов на получение визы.
«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в заявлении.
Сообщается, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.
Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва погибли и пострадали не менее 25 человек.
По предварительным данным, речь идет о террористе-смертнике. По неподтвержденной информации, взрыв произошел в тот момент, когда один из дипломатов вышел назвать претендентов на получение визы.
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