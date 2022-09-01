Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Кабуле из-за теракта могли погибнуть два российских дипломата, пишут местные СМИ.Также сообщается о двух десятках пострадавших, количество жертв уточняется.Ранее появилась информация, что в Кабуле недалеко от российского посольства произошел взрыв. По данным местных СМИ, террорист-смертник был ликвидирован охранниками посольства у ворот здания.Предположительно, взрыв произошел в тот момент, когда один из дипломатов вышел назвать претендентов на получение визы.