В Кабуле из-за теракта могли погибнуть два российских дипломата
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Кабуле из-за теракта могли погибнуть два российских дипломата, пишут местные СМИ.
Также сообщается о двух десятках пострадавших, количество жертв уточняется.
Ранее появилась информация, что в Кабуле недалеко от российского посольства произошел взрыв. По данным местных СМИ, террорист-смертник был ликвидирован охранниками посольства у ворот здания.
Предположительно, взрыв произошел в тот момент, когда один из дипломатов вышел назвать претендентов на получение визы.
Также сообщается о двух десятках пострадавших, количество жертв уточняется.
Ранее появилась информация, что в Кабуле недалеко от российского посольства произошел взрыв. По данным местных СМИ, террорист-смертник был ликвидирован охранниками посольства у ворот здания.
Предположительно, взрыв произошел в тот момент, когда один из дипломатов вышел назвать претендентов на получение визы.
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