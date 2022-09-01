В Чите воспитателя и руководителя детсада уволили после выдачи грамот с гербом Украины

16.25 Пятница, 2 сентября 2022
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Воспитатель и руководитель детского сада в Чите, где детям выдали грамоты с гербом Украины, уволены после служебной проверки, пишет РБК со ссылкой на министерство образования и науки Забайкальского края.

В ведомстве причиной произошедшего назвали «халатность».

«Причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Учредителем дошкольной организации — комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — цитирует РБК заявление министерства.

Грамоты были выданы детям после участия в конкурсе «Мистер и мисс лето-2022».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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