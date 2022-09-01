В Чите воспитателя и руководителя детсада уволили после выдачи грамот с гербом Украины
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Воспитатель и руководитель детского сада в Чите, где детям выдали грамоты с гербом Украины, уволены после служебной проверки, пишет РБК со ссылкой на министерство образования и науки Забайкальского края.
В ведомстве причиной произошедшего назвали «халатность».
«Причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Учредителем дошкольной организации — комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — цитирует РБК заявление министерства.
Грамоты были выданы детям после участия в конкурсе «Мистер и мисс лето-2022».
В ведомстве причиной произошедшего назвали «халатность».
«Причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Учредителем дошкольной организации — комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — цитирует РБК заявление министерства.
Грамоты были выданы детям после участия в конкурсе «Мистер и мисс лето-2022».
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