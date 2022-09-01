В Чите чиновники проверяют детсад, в котором выдали грамоты с гербом Украины
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Чите комитет образования начал служебную проверку в детском саду №73, в котором детям выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.
«Проверка начата. После ее проведения будет предоставлена полная информация о причинах происшедшего и принятых мерах»,— заявили в министерстве (цитата по «Коммерсанту»).
В конце августа в местных СМИ появилась информация о том, что детям выдали грамоты за участие в конкурсе «Мистер и мисс лето-2022». Родители заметили, что на грамотах был изображен герб Украины.
По данным СМИ, часть грамот родители «сдали обратно».
«Проверка начата. После ее проведения будет предоставлена полная информация о причинах происшедшего и принятых мерах»,— заявили в министерстве (цитата по «Коммерсанту»).
В конце августа в местных СМИ появилась информация о том, что детям выдали грамоты за участие в конкурсе «Мистер и мисс лето-2022». Родители заметили, что на грамотах был изображен герб Украины.
По данным СМИ, часть грамот родители «сдали обратно».
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