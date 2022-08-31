МЧС: в Курске при пожаре в торговом центре погиб один человек
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Курской области
В Курске при пожаре в торговом центре на улице Хрущева погиб один человек.
«Есть пострадавший (мужчина 1982 г.р., констатация смерти в карете СМП)», — сообщили в региональном управлении МЧС. Местные СМИ пишут, что речь предположительно идет о сотруднике торгового центра.
По уточненной информации, пожар произошел на третьем этаже торгового центра, площадь — 400 кв.м. К 12 часам открытое горение ликвидировали.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
«Есть пострадавший (мужчина 1982 г.р., констатация смерти в карете СМП)», — сообщили в региональном управлении МЧС. Местные СМИ пишут, что речь предположительно идет о сотруднике торгового центра.
По уточненной информации, пожар произошел на третьем этаже торгового центра, площадь — 400 кв.м. К 12 часам открытое горение ликвидировали.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 15 человек
31 августа 2022
31 августа 2022
В Нижнем Тагиле 19 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке
02 сентября 2022
02 сентября 2022