В Курске горит здание торгового центра на улице Хрущева
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Курской области
В Курске горит здание торгового центра на улице Хрущева, сообщили в региональном управлении МЧС.
На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.
По данным ведомства, горит второй этаж. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Данных о пострадавших пока нет.
На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.
По данным ведомства, горит второй этаж. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Данных о пострадавших пока нет.
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