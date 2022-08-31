Военный комиссар Хакасии полковник Титов скончался на 45-м году жизни
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Военный комиссар Хакасии полковник Андрей Титов скоропостижно скончался на 45-м году жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным. «Он был ответственным руководителем, преданным своему делу, настоящим офицером».
Андрей Титов окончил Кемеровский филиал военного университета связи и Военную академию связи им. маршала Советского Союза С. М. Буденного. С августа 1995 г. проходил службу в рядах ВС РФ. Главным военкомом Республики был назначен в сентябре 2020 года.
О причине его смерти не сообщается.
Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным. «Он был ответственным руководителем, преданным своему делу, настоящим офицером».
Андрей Титов окончил Кемеровский филиал военного университета связи и Военную академию связи им. маршала Советского Союза С. М. Буденного. С августа 1995 г. проходил службу в рядах ВС РФ. Главным военкомом Республики был назначен в сентябре 2020 года.
О причине его смерти не сообщается.
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