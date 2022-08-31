СК: в Орловской области задержан подозреваемый в поджоге областной администрации
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Орловской области задержан подозреваемый в поджоге здания областной администрации, сообщили в региональном СУ СК.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24 августа неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь администрации Орловской области. Охранник здания получил ожоги, было возбуждено уголовное дело (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
По данным СК, подозреваемый — 48-летний житель Орловской области, с 2019 года он находится в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия. Его задержали в «результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области», сообщили в СК.
Напомним, также СК проверяет поджоги двух помещений УМВД в Орловской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24 августа неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь администрации Орловской области. Охранник здания получил ожоги, было возбуждено уголовное дело (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
По данным СК, подозреваемый — 48-летний житель Орловской области, с 2019 года он находится в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия. Его задержали в «результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области», сообщили в СК.
Напомним, также СК проверяет поджоги двух помещений УМВД в Орловской области.
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