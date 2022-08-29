СК проверяет поджоги помещений УМВД в Орловской области
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Орловской области СК проводит проверку двух поджогов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пятеро несовершеннолетних попытались поджечь два помещения УМВД.
По данным регионального СУ СК, первый поджог неустановленные лица совершили вечером 30 августа в Железнодорожном районе города Орла. Они облили горючим средством оконную раму бывшего тира и подожгли, в результате произошло возгорание.
Позднее несовершеннолетние подожгли «асфальтированную территорию, прилегающую к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Орлу», сообщили в СК. При этом само здание не загорелось.
Предполагаемых поджигателей опросили, СК выясняет все обстоятельства.
По данным регионального СУ СК, первый поджог неустановленные лица совершили вечером 30 августа в Железнодорожном районе города Орла. Они облили горючим средством оконную раму бывшего тира и подожгли, в результате произошло возгорание.
Позднее несовершеннолетние подожгли «асфальтированную территорию, прилегающую к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Орлу», сообщили в СК. При этом само здание не загорелось.
Предполагаемых поджигателей опросили, СК выясняет все обстоятельства.
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