СК проверяет поджоги помещений УМВД в Орловской области

17.42 Среда, 31 августа 2022
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Орловской области СК проводит проверку двух поджогов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пятеро несовершеннолетних попытались поджечь два помещения УМВД.

По данным регионального СУ СК, первый поджог неустановленные лица совершили вечером 30 августа в Железнодорожном районе города Орла. Они облили горючим средством оконную раму бывшего тира и подожгли, в результате произошло возгорание.

Позднее несовершеннолетние подожгли «асфальтированную территорию, прилегающую к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Орлу», сообщили в СК. При этом само здание не загорелось.

Предполагаемых поджигателей опросили, СК выясняет все обстоятельства.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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