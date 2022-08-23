Прокуратура: иск к Оксимирону связан с оправданием насилия в его песне
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В московской прокуратуре объяснили, с чем связан иск к рэперу Оксимирону.
Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, речь идет о песне, в которой усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».
«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — заявили в прокуратуре.
Ранее в Замоскворецкий суд Москвы поступил иск о признании «экстремистскими» информационных материалов, которые распространяются в Интернете, ответчиком в карточке дела указан Федоров М. Я. (настоящее имя рэпера Оксимирона – Федоров Мирон Янович).
Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, речь идет о песне, в которой усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».
«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — заявили в прокуратуре.
Ранее в Замоскворецкий суд Москвы поступил иск о признании «экстремистскими» информационных материалов, которые распространяются в Интернете, ответчиком в карточке дела указан Федоров М. Я. (настоящее имя рэпера Оксимирона – Федоров Мирон Янович).
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