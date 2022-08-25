Прокуратура Москвы требует признать «экстремистскими» материалы, распространяемые Оксимироном
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск о признании «экстремистскими» информационных материалов, которые распространяются в Интернете, ответчиком в карточке дела указан Федоров М. Я.
Эта фамилия и инициалы совпадают с именем рэпера Оксимирона (Мирон Янович Федоров). В графе «истец» указан и.о. прокурора г. Москвы Савенков С.Н. «в интересах РФ».
О каких именно материалах идет речь, пока неизвестно. Также пока неясно, касается ли иск песен Оксимирона.
После 24 февраля, как сообщали СМИ, рэпер покинул страну.
Иск поступил в суд 29 августа. Заседание еще не назначено.
Эта фамилия и инициалы совпадают с именем рэпера Оксимирона (Мирон Янович Федоров). В графе «истец» указан и.о. прокурора г. Москвы Савенков С.Н. «в интересах РФ».
О каких именно материалах идет речь, пока неизвестно. Также пока неясно, касается ли иск песен Оксимирона.
После 24 февраля, как сообщали СМИ, рэпер покинул страну.
Иск поступил в суд 29 августа. Заседание еще не назначено.
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