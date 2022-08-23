В Багдаде 15 демонстрантов погибли во время протестов, более 300 получили ранения
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Багдаде во время массовых протестов и беспорядков погибли по меньшей мере 15 демонстрантов. Около 350 протестующих получили ранения в результате стрельбы и применения слезоточивого газа полицией, сообщает телеканал Al-Hadath.
Также сообщается о погибших со стороны силовиков, разгонявших протесты.
Ситуация обострилась в понедельник после того, как шиитский имам Муктада ас-Садр заявил об уходе из политической жизни Ирака.
После того, как демонстранты прорвались в «зеленую зону» к правительственным зданиям и появились первые сообщения о жертвах, Муктада ас-Садр объявил голодовку, «пока не прекратятся насилие и применение оружия».
Позже генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации конфликта.
Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем из-за ситуации в стране. Протесты в центре Багдада продолжаются.
Также сообщается о погибших со стороны силовиков, разгонявших протесты.
Ситуация обострилась в понедельник после того, как шиитский имам Муктада ас-Садр заявил об уходе из политической жизни Ирака.
После того, как демонстранты прорвались в «зеленую зону» к правительственным зданиям и появились первые сообщения о жертвах, Муктада ас-Садр объявил голодовку, «пока не прекратятся насилие и применение оружия».
Позже генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации конфликта.
Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем из-за ситуации в стране. Протесты в центре Багдада продолжаются.
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