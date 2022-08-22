В Ираке начались массовые беспорядки после того, как ас-Садр заявил об уходе из политики
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В понедельник 29 августа шиитский имам Муктада ас-Садр заявил об уходе из политической жизни Ирака. Об этом он написал в соцсетях.
По его словам, он "принял решение не вмешиваться в политические дела" и объявляет о своем окончательном уходе. Также он заявил, что прекращают работать "все основные учреждения сторонников его движения".
По данным телеканала Al-Hadath, сторонники ас-Садра после его заявления об уходе из политики "в связи с тяжелым политическим кризисом" в стране ворвались в Республиканский дворец, проникли в так называемую "зеленую зону" в Багдаде. Сообщается, что демонстранты жгут шины, блокируют дороги, некоторые попытались пробить ворота правительственных зданий бетонными блоками. Силовики применяют водометы для разгона протестующих.
В Багдаде объявлен комендантский час.
Ранее сторонники ас-Садра, которые имели в парламенте крупнейший блок, сложили с себя депутатские полномочия. Также они пытались добиться роспуска парламента.
По его словам, он "принял решение не вмешиваться в политические дела" и объявляет о своем окончательном уходе. Также он заявил, что прекращают работать "все основные учреждения сторонников его движения".
По данным телеканала Al-Hadath, сторонники ас-Садра после его заявления об уходе из политики "в связи с тяжелым политическим кризисом" в стране ворвались в Республиканский дворец, проникли в так называемую "зеленую зону" в Багдаде. Сообщается, что демонстранты жгут шины, блокируют дороги, некоторые попытались пробить ворота правительственных зданий бетонными блоками. Силовики применяют водометы для разгона протестующих.
В Багдаде объявлен комендантский час.
Ранее сторонники ас-Садра, которые имели в парламенте крупнейший блок, сложили с себя депутатские полномочия. Также они пытались добиться роспуска парламента.
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