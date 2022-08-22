В Москве снова задержан политик Леонид Гозман*
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве задержан политик Леонид Гозман*, его обвиняют “в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией”, сообщает RT со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным канала, речь идëт о нескольких постах в соцсетях. Политику грозит штраф до 2 тыс. рублей либо арест на 15 суток. Сейчас он находится в Тверском ОВД Москвы.
Напомним, в конце июля политик был задержан при входе в метро «Фрунзенская» сотрудниками полиции метрополитена, сработала система распознавания лиц. Позже адвокат сообщил, что уже в полиции они узнали, что Гозман находится в федеральном розыске.
* Внесен минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
По данным канала, речь идëт о нескольких постах в соцсетях. Политику грозит штраф до 2 тыс. рублей либо арест на 15 суток. Сейчас он находится в Тверском ОВД Москвы.
Напомним, в конце июля политик был задержан при входе в метро «Фрунзенская» сотрудниками полиции метрополитена, сработала система распознавания лиц. Позже адвокат сообщил, что уже в полиции они узнали, что Гозман находится в федеральном розыске.
* Внесен минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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