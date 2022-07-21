В Москве сотрудники полиции метрополитена задержали политика Леонида Гозмана*
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве при входе в метро «Фрунзенская» задержан политик Леонид Гозман*, сообщает в соцсетях адвокат Михаил Бирюков.
По данным правозащитника, политик был задержан сотрудниками полиции метрополитена. Сработала система распознавания лиц.
«Уже в комнате полиции нам объяснили, что Леонид Гозман находится в федеральном розыске», — написал адвокат.
По его словам, дальнейшее разбирательство будет в 1-м отделе полиции Московского метрополитена.
* Внесен минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
По данным правозащитника, политик был задержан сотрудниками полиции метрополитена. Сработала система распознавания лиц.
«Уже в комнате полиции нам объяснили, что Леонид Гозман находится в федеральном розыске», — написал адвокат.
По его словам, дальнейшее разбирательство будет в 1-м отделе полиции Московского метрополитена.
* Внесен минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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