В Москве сотрудники полиции метрополитена задержали политика Леонида Гозмана*

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Москве при входе в метро «Фрунзенская» задержан политик Леонид Гозман*, сообщает в соцсетях адвокат Михаил Бирюков.По данным правозащитника, политик был задержан сотрудниками полиции метрополитена. Сработала система распознавания лиц.«Уже в комнате полиции нам объяснили, что Леонид Гозман находится в федеральном розыске», — написал адвокат.По его словам, дальнейшее разбирательство будет в 1-м отделе полиции Московского метрополитена.