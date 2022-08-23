Майор полиции, напавший на правозащитника Каляпина, уволен
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Полицейский, напавший на члена СПЧ Игоря Каляпина, уволен. Об этом в телеграм-канале сообщила коллега Каляпина Ева Меркачева.
Правозащитница утверждает, что нападавший — майор полиции, старший оперуполномоченный ОУР УМВД по Нижнему Новгороду.
Ранее появилась информация, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. «Коллеги говорят, что замечали за ним странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу», — пишет Меркачева. Она полагает, что полицейский мог считать правозащитников «злостными врагами», но при этом не исключает, что на месте жертвы полицейского «с таким уровнем агрессии» мог оказаться любой.
По словам Меркачевой, полицейский был не на служебном задании и не при исполнении.
Официальной информации от правоохранительных органов об этом пока нет.
Напомним, на Каляпина напали накануне в Нижегородской области, он был госпитализирован в больницу (по словам Меркачевой, у него сломан нос и ребро). Нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что у него есть некое «задание».
Возбуждено уголовное дело.
Правозащитница утверждает, что нападавший — майор полиции, старший оперуполномоченный ОУР УМВД по Нижнему Новгороду.
Ранее появилась информация, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. «Коллеги говорят, что замечали за ним странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу», — пишет Меркачева. Она полагает, что полицейский мог считать правозащитников «злостными врагами», но при этом не исключает, что на месте жертвы полицейского «с таким уровнем агрессии» мог оказаться любой.
По словам Меркачевой, полицейский был не на служебном задании и не при исполнении.
Официальной информации от правоохранительных органов об этом пока нет.
Напомним, на Каляпина напали накануне в Нижегородской области, он был госпитализирован в больницу (по словам Меркачевой, у него сломан нос и ребро). Нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что у него есть некое «задание».
Возбуждено уголовное дело.
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