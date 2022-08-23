В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина, он госпитализирован

11.05 Четверг, 25 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Нижегородской области напали на члена СПЧ правозащитника Игоря Каляпина, он госпитализирован в больницу, сообщила в телеграм-канале его коллега Ева Меркачева.

«На него напали в его собственном доме в деревне Нижегородской области. Неизвестный, представившийся сотрудником полиции, попытался его сначала задушить, а потом зарезать осколком стекла. При этом нападавший кричал, что у него есть некое «задание». Каляпину удалось вырваться и вызывать местных полицейских. Нападавший задержан, сам Игорь госпитализирован в больницу», — написала Меркачева. О нападении Каляпин рассказал ей по телефону.

В СПЧ сообщили, что нападение произошло в среду вечером, Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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