В ФСБ заявили о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, пишут РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Она погибла два дня назад, 20 августа.
«ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», — говорится в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на ФСБ пишут, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию в июле вместе с дочерью Софией Шабан. Сообщается, что они арендовали квартиру в московском доме, где жила Дугина.
В ФСБ утверждают, что в день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а «после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию».
Также сообщается, что для слежки за девушкой использовался «Mini Cooper», на котором трижды менялись номера.
Ранее стало известно, что взрывное устройство на автомобиле Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом.
«ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», — говорится в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на ФСБ пишут, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию в июле вместе с дочерью Софией Шабан. Сообщается, что они арендовали квартиру в московском доме, где жила Дугина.
В ФСБ утверждают, что в день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а «после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию».
Также сообщается, что для слежки за девушкой использовался «Mini Cooper», на котором трижды менялись номера.
Ранее стало известно, что взрывное устройство на автомобиле Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом.
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