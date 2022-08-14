В ФСБ заявили о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

16.37 Понедельник, 22 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, пишут РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Она погибла два дня назад, 20 августа.

«ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на ФСБ пишут, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию в июле вместе с дочерью Софией Шабан. Сообщается, что они арендовали квартиру в московском доме, где жила Дугина.

В ФСБ утверждают, что в день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а «после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию».

Также сообщается, что для слежки за девушкой использовался «Mini Cooper», на котором трижды менялись номера.

Ранее стало известно, что взрывное устройство на автомобиле Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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