ТАСС: бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционно
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Взрывное устройство на автомобиле Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал собеседник агентства.
29-летняя Дарья Дугина, дочь общественного деятеля, политолога и философа Александра Дугина, была за рулем автомобиля Land Cruiser Prado вечером 20 августа. В районе поселка Большие Вяземы автомобиль взорвался. Дугина погибла на месте.
Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.
Уголовное дело (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) будет расследовать центральный аппарат СК РФ. Мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет ТАСС.
В СК полагают, что убийство было заказным.
«Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал собеседник агентства.
29-летняя Дарья Дугина, дочь общественного деятеля, политолога и философа Александра Дугина, была за рулем автомобиля Land Cruiser Prado вечером 20 августа. В районе поселка Большие Вяземы автомобиль взорвался. Дугина погибла на месте.
Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.
Уголовное дело (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) будет расследовать центральный аппарат СК РФ. Мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет ТАСС.
В СК полагают, что убийство было заказным.
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