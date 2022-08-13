В МЧС заявили о нехватке отечественного оборудования «из-за санкций», при этом о дефиците говорили и несколько лет назад
Россия и мир
Фото: МЧС России
В МЧС РФ заявили о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья, которое необходимо для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей. Об этом на пленарном заседании Международного пожарно-спасательного конгресса заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
«Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков, изготавливаемых на основе импортной электронной компонентной базы, наиболее болезненно для МЧС РФ. Влияние данной проблемы связано с обеспечением реагирующих подразделений, средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения», — сказал Чуприян (цитата по РИА Новости).
По его словам, в России, к примеру, нет отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, которые используются в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах.
Также он сказал, что не хватает «исходного сырья» для средств индивидуальной защиты специалистов. «Доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства», — заявил Чуприян.
Он полагает, что в условиях санкционного давления нужно самим производить готовую продукцию «вне зависимости от позиции недружественных государств».
Между тем представитель министерства несколько лет назад уже заявлял о недостатке техники в ведомстве. Подводя итоги 2018 года, Чуприян говорил, что дефицит техники и спецоборудования у спасательных подразделений составляет более 90%, писал ТАСС. Речь шла в первую очередь о средствах инженерного вооружения, РХБЗ, автомобильной и медицинской технике. Тогда же Чуприян заявлял, что МЧС совместно с Фондом перспективных исследований занимаются разработкой новых образцов экипировки для спасателей.
Добавим, что на этой неделе бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков получил 6 лет колонии за должностные преступления. По версии следствия, Рожков в рамках гособоронзаказа организовал приемку некачественного робототехнического оборудования, которое оказалась непригодно для использования спасателями. Также его обвиняли в том, что он использовал спасательную и спецтехнику МЧС в личных целях — для досуга и строительства жилого дома.
Также в июле в Москве был задержан бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович. На своем посту он курировал в том числе департамент имущественных отношений.
«Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков, изготавливаемых на основе импортной электронной компонентной базы, наиболее болезненно для МЧС РФ. Влияние данной проблемы связано с обеспечением реагирующих подразделений, средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения», — сказал Чуприян (цитата по РИА Новости).
По его словам, в России, к примеру, нет отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, которые используются в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах.
Также он сказал, что не хватает «исходного сырья» для средств индивидуальной защиты специалистов. «Доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства», — заявил Чуприян.
Он полагает, что в условиях санкционного давления нужно самим производить готовую продукцию «вне зависимости от позиции недружественных государств».
Между тем представитель министерства несколько лет назад уже заявлял о недостатке техники в ведомстве. Подводя итоги 2018 года, Чуприян говорил, что дефицит техники и спецоборудования у спасательных подразделений составляет более 90%, писал ТАСС. Речь шла в первую очередь о средствах инженерного вооружения, РХБЗ, автомобильной и медицинской технике. Тогда же Чуприян заявлял, что МЧС совместно с Фондом перспективных исследований занимаются разработкой новых образцов экипировки для спасателей.
Добавим, что на этой неделе бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков получил 6 лет колонии за должностные преступления. По версии следствия, Рожков в рамках гособоронзаказа организовал приемку некачественного робототехнического оборудования, которое оказалась непригодно для использования спасателями. Также его обвиняли в том, что он использовал спасательную и спецтехнику МЧС в личных целях — для досуга и строительства жилого дома.
Также в июле в Москве был задержан бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович. На своем посту он курировал в том числе департамент имущественных отношений.
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