Экс-глава МЧС Курганской области Рожков получил 6 лет колонии за должностные преступления

12.11 Среда, 17 августа 2022
Россия и мир
Фото: СУ СКР по Курганской области
Бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков признан виновным в совершении должностных преступлений.

Суд назначил ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен специального звания полковник внутренней службы.

Экс-глава МЧС был задержан в марте 2020 года. По версии следствия, в 2018 году Рожков в рамках гособоронзаказа организовал приемку некачественного робототехнического оборудования. На основании фиктивных документов МЧС необоснованно перечислило поставщику более 56,5 миллионов рублей. При этом робототехника оказалась непригодна для использования спасательными подразделениями.

Рожкова также обвиняли в том, что в 2019-2022 годах он использовал спасательную и спецтехнику МЧС в личных целях. «Квадроцикл, снегоход и многочисленная дорогостоящая строительная техника использовались обвиняемым для досуга и при возведении его жилого дома, что повлекло невозможность ее применения в течение длительного времени для нужд возглавляемой им организации», - сообщили в СК.

Также, по версии следствия, в 2019 году Рожков после истечения срока временного исполнения обязанностей начальника ГУ МЧС несколько месяцев незаконно получал выплаты.

Рожков признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В зале суда экс-глава ведомства был взят под стражу.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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