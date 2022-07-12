В Москве задержан бывший замглавы МЧС Гурович, его подозревают в должностных преступлениях
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве задержан бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — сказал собеседник агентства.
По данным издания, ранее у Гуровича, а также у других сотрудников МЧС, были проведены обыски.
Гурович указом президента был освобожден от должности заместителя главы МЧС РФ в мае. На своем посту, который он занимал с июня 2018 года, Гурович курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.
«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — сказал собеседник агентства.
По данным издания, ранее у Гуровича, а также у других сотрудников МЧС, были проведены обыски.
Гурович указом президента был освобожден от должности заместителя главы МЧС РФ в мае. На своем посту, который он занимал с июня 2018 года, Гурович курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.
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