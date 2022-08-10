СМИ: в Беларуси задержали авторов «протестных стикеров»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Минске задержали художника-иллюстратора, который, как пишут местные СМИ, создал так называемые «протестные стикеры» для Telegram.
На видео, которое разошлось по телеграм-каналам, молодой человек говорит, что он художник-иллюстратор со средней зарплатой в 2000 долларов США и что он «участвовал в создании протестных стикеров, разжигающих вражду между людьми». Также он говорит, что принимал участие в акциях в 2020 году.
Предположительно, художник стал уже вторым задержанным автором «протестных» картинок в мессенджере. О каких именно стикерах идет речь — не уточняется.
Ранее в Беларуси в список экстремистских материалов впервые включили телеграм-стикеры — с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%».
Добавим, в конце июля в Барнауле преподавателя медколледжа оштрафовали по статье о «дискредитации ВС» за «лайк» и «классы» в соцсети Одноклассники.
На видео, которое разошлось по телеграм-каналам, молодой человек говорит, что он художник-иллюстратор со средней зарплатой в 2000 долларов США и что он «участвовал в создании протестных стикеров, разжигающих вражду между людьми». Также он говорит, что принимал участие в акциях в 2020 году.
Предположительно, художник стал уже вторым задержанным автором «протестных» картинок в мессенджере. О каких именно стикерах идет речь — не уточняется.
Ранее в Беларуси в список экстремистских материалов впервые включили телеграм-стикеры — с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%».
Добавим, в конце июля в Барнауле преподавателя медколледжа оштрафовали по статье о «дискредитации ВС» за «лайк» и «классы» в соцсети Одноклассники.
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