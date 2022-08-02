В Беларуси признали экстремистскими телеграм-стикеры «Luka» и «Sasha 3%»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Беларуси в список экстремистских материалов включили телеграм-стикеры. Правозащитники утверждают, что это первый случай не только в Беларуси, но и во всем мире.
Sputnik Беларусь со ссылкой на документ сообщил, что экстремистскими признаны стикеры с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%». Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска еще 25 июля.
Сайт белорусского Мининформа, где опубликован список экстремистских материалов, для пользователей РФ недоступен. Чтобы проверить информацию, мы попросили наших белорусских коллег прислать документ с сайта министерства. В списке на 377-й странице действительно содержатся данные о признанных экстремистскими телеграм-стикерах с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%».
В полном списке — 380 страниц. По данным белорусских СМИ, он активно пополняется с 2020-го года.
Добавим, что в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за подписку на экстремистские и запрещенные телеграм-каналы.
Sputnik Беларусь со ссылкой на документ сообщил, что экстремистскими признаны стикеры с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%». Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска еще 25 июля.
Сайт белорусского Мининформа, где опубликован список экстремистских материалов, для пользователей РФ недоступен. Чтобы проверить информацию, мы попросили наших белорусских коллег прислать документ с сайта министерства. В списке на 377-й странице действительно содержатся данные о признанных экстремистскими телеграм-стикерах с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%».
В полном списке — 380 страниц. По данным белорусских СМИ, он активно пополняется с 2020-го года.
Добавим, что в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за подписку на экстремистские и запрещенные телеграм-каналы.
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