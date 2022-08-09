ВЦИОМ: 60% россиян считают, что сирот нельзя отдавать на усыновление иностранцам
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
ВЦИОМ изучил отношение россиян к усыновлению детей-сирот иностранными гражданами.
Выяснилось, что 60% россиян считают, что сирот нельзя отдавать на усыновление иностранцам, даже если дети останутся в детских домах. Примерно треть жителей России (32%) полагают, что детей можно отдавать на усыновление иностранным гражданам, так как это шанс обрести семью.
Большинство россиян одобряют так называемый «закон Димы Яковлева» — 67%. При этом 75% не знают, какие последствия есть у данного закона.
Также большинство россиян (63%) положительно относятся к запрету усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам «недружественных стран». Основной мотив — «российские дети должны жить в России».
Стоит отметить, что социологи выделили три возрастных группы: молодежь 18-24 лет в 76% случаев выступает за международное усыновление, россияне старше 45 лет преимущественно против (67-81%), и есть группа 25-44 лет, где мнения разделяются примерно поровну.
В два раза чаще «за» выступают россияне с высшим образованием (40% vs 21% в группе с неполным средним образованием).
Напомним, 1 августа в Госдуму был внесен законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам из «недружественных стран».
Выяснилось, что 60% россиян считают, что сирот нельзя отдавать на усыновление иностранцам, даже если дети останутся в детских домах. Примерно треть жителей России (32%) полагают, что детей можно отдавать на усыновление иностранным гражданам, так как это шанс обрести семью.
Большинство россиян одобряют так называемый «закон Димы Яковлева» — 67%. При этом 75% не знают, какие последствия есть у данного закона.
Также большинство россиян (63%) положительно относятся к запрету усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам «недружественных стран». Основной мотив — «российские дети должны жить в России».
Стоит отметить, что социологи выделили три возрастных группы: молодежь 18-24 лет в 76% случаев выступает за международное усыновление, россияне старше 45 лет преимущественно против (67-81%), и есть группа 25-44 лет, где мнения разделяются примерно поровну.
В два раза чаще «за» выступают россияне с высшим образованием (40% vs 21% в группе с неполным средним образованием).
Напомним, 1 августа в Госдуму был внесен законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам из «недружественных стран».
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