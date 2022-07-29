В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Госдуму внесен законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам из «недружественных стран».
«Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации», — утверждают авторы инициативы.
В пояснительной записке к документу говорится, что национальными интересами РФ являются «сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а «образом будущего России» должна быть крепкая, благополучная семья». «Передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны», — утверждают авторы законопроекта.
Также авторы инициативы полагают, что «коллективный запад» подменяет понятия добра и зла и разрушает традиционные семейные устои. «Хочешь победить народ — воспитай его детей», — отмечается в записке.
При этом доля иностранного усыновления российских детей-сирот падает с каждым годом, говорят разработчики документа. «Опыт принятия Федерального № 272-ФЗ показал, что отказ от иностранного усыновления (а именно усыновления гражданами США) был верным решением. Все дети, которые должны были быть усыновлены «американцами», были устроены в семьи российских граждан. Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», — утверждают депутаты.
Авторы инициативы обращают внимание, что в проекте не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка ко всему перечню «недружественных стран». И в будущем, если страна «перестанет совершать недружественные действия», запрет может быть снят.
Документ предлагает внести изменения в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ. Авторы проекта — депутаты Л.Э.Слуцкий, Б.А.Чернышов, Д.А.Певцов, Н.А.Останина, Я.В.Лантратова.
«Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации», — утверждают авторы инициативы.
В пояснительной записке к документу говорится, что национальными интересами РФ являются «сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а «образом будущего России» должна быть крепкая, благополучная семья». «Передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны», — утверждают авторы законопроекта.
Также авторы инициативы полагают, что «коллективный запад» подменяет понятия добра и зла и разрушает традиционные семейные устои. «Хочешь победить народ — воспитай его детей», — отмечается в записке.
При этом доля иностранного усыновления российских детей-сирот падает с каждым годом, говорят разработчики документа. «Опыт принятия Федерального № 272-ФЗ показал, что отказ от иностранного усыновления (а именно усыновления гражданами США) был верным решением. Все дети, которые должны были быть усыновлены «американцами», были устроены в семьи российских граждан. Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», — утверждают депутаты.
Авторы инициативы обращают внимание, что в проекте не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка ко всему перечню «недружественных стран». И в будущем, если страна «перестанет совершать недружественные действия», запрет может быть снят.
Документ предлагает внести изменения в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ. Авторы проекта — депутаты Л.Э.Слуцкий, Б.А.Чернышов, Д.А.Певцов, Н.А.Останина, Я.В.Лантратова.
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