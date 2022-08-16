На Камчатке прокуратура требует пересмотреть мягкий приговор экс-депутату Редькину
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Прокуратура Камчатского края обжаловала приговор по уголовному делу в отношении экс-депутата Заксобрания Игоря Редькина.
Напомним, Редькин, представлявший фракцию «Единая Россия», признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил бывшему депутату ограничение свободы сроком на 9 месяцев. Прокуратура уточняет, что экс-депутат также был признан виновным в незаконной охоте и по совокупности преступлений получил наказание в виде 1 года ограничения свободы.
«Сторона государственного обвинения полагает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, в этой связи в представлении поставлен вопрос о полной отмене приговора и возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее было возбуждено дело об умышленном убийстве, но затем его переквалифицировали на статью «Причинение смерти по неосторожности».
Многие представители общественности посчитали наказание несправедливым. После суда депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что направит запрос в Генпрокуратуру о необходимости обжалования «поразительно мягкого приговора». «За унесённую человеческую жизнь — Редькин всего-навсего не сможет 9 месяцев посещать рестораны и массовые мероприятия», — заявлял Хинштейн.
По данным Forbes, Игорь Редькин в 2021 году занимал 20 место в рейтинге доходов госслужащих. Он является совладельцем компании, которая занимается добычей и переработкой рыбы.
Напомним, Редькин, представлявший фракцию «Единая Россия», признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил бывшему депутату ограничение свободы сроком на 9 месяцев. Прокуратура уточняет, что экс-депутат также был признан виновным в незаконной охоте и по совокупности преступлений получил наказание в виде 1 года ограничения свободы.
«Сторона государственного обвинения полагает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, в этой связи в представлении поставлен вопрос о полной отмене приговора и возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее было возбуждено дело об умышленном убийстве, но затем его переквалифицировали на статью «Причинение смерти по неосторожности».
Многие представители общественности посчитали наказание несправедливым. После суда депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что направит запрос в Генпрокуратуру о необходимости обжалования «поразительно мягкого приговора». «За унесённую человеческую жизнь — Редькин всего-навсего не сможет 9 месяцев посещать рестораны и массовые мероприятия», — заявлял Хинштейн.
По данным Forbes, Игорь Редькин в 2021 году занимал 20 место в рейтинге доходов госслужащих. Он является совладельцем компании, которая занимается добычей и переработкой рыбы.
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