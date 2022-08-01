Хинштейн не согласен с мягким приговором Редькину, он направит запрос об обжаловании

17.15 Понедельник, 8 августа 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что направит запрос в Генпрокуратуру о необходимости обжалования слишком мягкого приговора экс-депутату Игорю Редькину.

«Поразительно мягкий приговор: 9 месяцев ограничения (даже не лишения!) свободы за убийство человека по неосторожности <…> За унесённую человеческую жизнь — Редькин всего-навсего не сможет 9 месяцев посещать рестораны и массовые мероприятия», — написал Хинштейн.

Он напомнил, что год назад, когда ЧП только произошло, Редькин «был незамедлительно исключён из «Единой России» и «добровольно-принудительно» снял свою кандидатуру с новых выборов в региональный парламент». При этом Хинштейн считает странным, что «следствие так и не сумело доказать факт нахождения экс-депутата в алкогольном опьянении» во время стрельбы.

«Направляю запрос в Генпрокуратуру о необходимости обжалования приговора за мягкостью», — заявил Хинштейн.

Напомним, бывший депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, представлявший фракцию «Единая Россия», признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил бывшему депутату ограничение свободы сроком на 9 месяцев.

По данным Forbes, Игорь Редькин в 2021 году занимал 20 место в рейтинге доходов госслужащих. Он является совладельцем компании, которая занимается добычей и переработкой рыбы.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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