Юрий Шевчук не смог принять участие в суде по ВКС, дело в Уфе рассматривают без него

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Советский суд Уфы во вторник 16 августа рассматривает дело лидера ДДТ Юрия Шевчука по статье о «дискредитации ВС». О ходе заседания из зала суда передает корреспондент «Вечерних ведомостей».Ранее стало известно, что музыкант примет участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи из Дзержинского суда Санкт-Петербурга. Однако Шевчук не смог прийти в суд. По словам его адвоката Александра Передрука, Шевчук сейчас находится на карантине после контакта с заболевшими коронавирусом.Полиция попросила суд приобщить видеозапись, демонстрирующую уведомление Шевчука надлежащим образом о сегодняшнем заседании. На ней зафиксировано, как участковый приходит по месту жительства Шевчука, но в домофон отвечает его супруга. Полицейский считает, что это является «надлежащим уведомлением». Судья отказала полиции в приобщении видеозаписи.Адвокат Шевчука заявил ходатайство о приобщении ещё одного заключения лингвиста – выпускницы УрГУ Новожиловой. Судья удовлетворила ходатайство, несмотря на возражения полиции.Шевчук через адвоката передал объяснения своей позиции, заявив, что она была последовательная на протяжении нескольких десятилетий.Адвокат задал вопрос свидетелю, в чем именно выражалась дискредитация. По словам свидетеля, начальника ОИАЗ ОП №7 Уфы майора Рашиды Камаловой, которая работала на обеспечении безопасности во время концерта ДДТ в Уфе, Шевчук произнес слова про гибель граждан. Защитник полагает, что, по такой логике, «можно составить протокол, например, за песню ДДТ "Не стреляй!"».Адвокат Юрия Шевчука указал на многочисленные процессуальные нарушения в деле. В частности, когда полиция извещала Шевчука, в извещении были неправильно указаны день и год рождения музыканта. Кроме того, адвокат заявляет о том, что протокол был исправлен в отсутствие привлекаемого лица, что является грубым нарушением. Передрук просит исключить протокол об административном правонарушении из материалов дела.Добавим, что судья запретила фото и видеосъёмку во время рассмотрения дела по существу.