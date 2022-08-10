Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ возросло до 16
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване возросло до 16. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Глава МЧС Армен Памбухчян написал в соцсетях, что ночью из-под завалов были извлечены тела беременной женщины и ее маленького ребенка. Глава ведомства выразил соболезнования родным погибших.
Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел в воскресенье. Огонь охватил склад пиротехники. Здание частично обрушилось.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
Глава МЧС Армен Памбухчян написал в соцсетях, что ночью из-под завалов были извлечены тела беременной женщины и ее маленького ребенка. Глава ведомства выразил соболезнования родным погибших.
Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел в воскресенье. Огонь охватил склад пиротехники. Здание частично обрушилось.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Лесной пожар под Верхней Пышмой локализовали
10 августа 2022
10 августа 2022
В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
09 августа 2022
09 августа 2022
Екатеринбуржцы написали письмо омбудсмену РФ после ареста депутата гордумы Алексея Холодарева
15 августа 2022
15 августа 2022
Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 10 человек
16 августа 2022
16 августа 2022