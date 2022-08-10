В Ереване число погибших в результате взрыва в ТЦ увеличилось до шести человек

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В результате взрыва на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» погибли как минимум шесть человек, пишет Sputnik Armenia со ссылкой на МЧС.Ранее в понедельник пресс-служба МЧС Армении сообщала о пяти погибших, из-под завалов были извлечены тела еще двоих. На данный момент известно о более 60 пострадавших, 17 считаются пропавшими без вести.В понедельник на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении мэра Еревана.Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел в воскресенье, по предварительным данным, в магазине пиротехнических материалов, после чего начался пожар, заявляли власти города. Огонь охватил склад пиротехники. Здание частично обрушилось. Под завалами еще могут оставаться люди.