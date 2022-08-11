В Новосибирске в доме независимого депутата Хельги Пироговой проходят обыски

09.41 Вторник, 16 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В доме независимого новосибирского депутата Хельги Пироговой, которая ранее была объявлена в розыск, начались обыски. Об этом она сообщила в соцсетях.

«У меня дома обыск. Зачем вообще? Меня из страны выдавили, зачем в шесть утра с обыском приходить, родных покошмарить?», - написала Пирогова.

Ее адвокат Егор Солунин, приехавший на место, заявил, что не получил никаких разъяснений по поводу обысков. «Мне ничего не поясняли, даже не разговаривают, выталкивали в подъезд», - сказал адвокат (цитата по ТАСС). При этом в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области агентству эту информацию «не смогли прокомментировать».

Пирогова сообщила местным СМИ, что с обыском приехали и к родителям ее мужа и, вероятно, к ее брату, до которого она не может дозвониться.

В отношении Пироговой 21 июля составили протокол об административном правонарушении по статье «о дискредитации ВС». Позже глава СК Бастрыкин поручил после проведенной проверки «незамедлительно возбудить уголовное дело» из-за высказываний депутата. Суд 15 августа закрыл административное дело в связи с открытым уголовным делом.

Пирогова ранее была объявлена в розыск. По данным СМИ, депутат уехала в Грузию.

Напомним, в конце июля Всероссийское женское общественное движение «Мягкая сила» потребовало прекратить «политически мотивированное преследование» независимого новосибирского депутата.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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