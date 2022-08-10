Следствие просит отправить под домашний арест «скопинского маньяка» Мохова
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов доставлен в суд для избрания меры пресечения, следствие просит отправить его под домашний арест. Видео из зала суда опубликовал телеграм-канал «Известий».
Напомним, ранее Мохов признался в укрывательстве убийства. Он помог подозреваемому, своему знакомому, спрятать труп.
На вопрос корреспондента, почему он сразу не сообщил в полицию об убийстве, Мохов ответил: «Так получилось».
Мохов в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек. В 2005 году он был осужден на 16 лет и десять месяцев тюрьмы. Вышел на свободу в начале марта 2021 года.
Напомним, ранее Мохов признался в укрывательстве убийства. Он помог подозреваемому, своему знакомому, спрятать труп.
На вопрос корреспондента, почему он сразу не сообщил в полицию об убийстве, Мохов ответил: «Так получилось».
Мохов в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек. В 2005 году он был осужден на 16 лет и десять месяцев тюрьмы. Вышел на свободу в начале марта 2021 года.
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