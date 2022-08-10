Чиновников в РФ оправдывают в судах в 12 раз чаще, лишают свободы — в два раза реже
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В 2021 году в России были осуждены 435 тысяч человек, среди них около трех тысяч госслужащих.
При этом в целом 0,21% всех подсудимых были оправданы, а среди госслужащих оправдание получили 2,55%. То есть чиновников в России в прошлом году оправдывали в 12 раз чаще. Об этом сообщает телеграм-канал «Равенство. Медиа» со ссылкой на данные Судебного департамента при ВС РФ.
По данным канала, в отношении госслужащих в прошлом году чаще прекращали дела (28% против 22%), чаще признавали неосторожность (7% против 2%), также их почти в два раза реже лишали свободы (15% против 28%).
При этом авторы исследования подчеркивают, что большинство чиновников (63%) осудили по тяжким и особо тяжким статьям.
На втором месте по числу оправданных — бизнесмены (0,9%), на третьем — женщины (0,68%), которые выделены в отдельную группу.
В 2020 году суды оправдали в общем порядке 2,4% госслужащих. «Если же есть комбо (чиновник, бизнесмен, миллионер и т.д.), то шансы на свободу еще выше», — говорят авторы канала.
При этом в целом 0,21% всех подсудимых были оправданы, а среди госслужащих оправдание получили 2,55%. То есть чиновников в России в прошлом году оправдывали в 12 раз чаще. Об этом сообщает телеграм-канал «Равенство. Медиа» со ссылкой на данные Судебного департамента при ВС РФ.
По данным канала, в отношении госслужащих в прошлом году чаще прекращали дела (28% против 22%), чаще признавали неосторожность (7% против 2%), также их почти в два раза реже лишали свободы (15% против 28%).
При этом авторы исследования подчеркивают, что большинство чиновников (63%) осудили по тяжким и особо тяжким статьям.
На втором месте по числу оправданных — бизнесмены (0,9%), на третьем — женщины (0,68%), которые выделены в отдельную группу.
В 2020 году суды оправдали в общем порядке 2,4% госслужащих. «Если же есть комбо (чиновник, бизнесмен, миллионер и т.д.), то шансы на свободу еще выше», — говорят авторы канала.
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