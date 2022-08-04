В Казахстане с начала года более 900 человек изобличены в коррупции
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Казахстане за 7 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1 400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов на встрече с президентом Токаевым.
Как сообщает пресс-служба президента, кардинально пересмотрены подходы к оценке работы антикоррупционной службы. «Исключена гонка за статистическими показателями. В деятельности Агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах», — говорится в сообщении.
В частности, коррупционные риски были установлены «на всех стадиях формирования гособоронзаказа», сообщается на официальном сайте президента РК.
Добавим, с начала года в Казахстане прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 человек
Как сообщает пресс-служба президента, кардинально пересмотрены подходы к оценке работы антикоррупционной службы. «Исключена гонка за статистическими показателями. В деятельности Агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах», — говорится в сообщении.
В частности, коррупционные риски были установлены «на всех стадиях формирования гособоронзаказа», сообщается на официальном сайте президента РК.
Добавим, с начала года в Казахстане прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 человек
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