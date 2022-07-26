В Казахстане с начала года прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Казахстане с начала года прекращено уголовное преследование в отношении более тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана по итогам заседания коллегии.
«С начала года прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 лиц. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождено 512 лиц. По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 634 лиц. При этом улучшено положение 130 осужденных, оправданы – 15», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что благодаря «прокурорскому фильтру» последовательно сокращается количество нарушений конституционных прав граждан на досудебной стадии.
Также сообщается, что по результатам расследования «январских событий», которые привели к массовым беспорядкам и жертвам, в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 человек (за участие в беспорядках, кражи, грабежи, хранение и ношение оружия).
По итогам заседания коллегии, генпрокурор Республики Казахстан Берик Асылов потребовал от прокуроров «обеспечить комплексную защиту прав граждан, бизнеса и интересов государства, а также усилить координирующую роль в борьбе с преступностью».
«С начала года прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 лиц. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождено 512 лиц. По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 634 лиц. При этом улучшено положение 130 осужденных, оправданы – 15», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что благодаря «прокурорскому фильтру» последовательно сокращается количество нарушений конституционных прав граждан на досудебной стадии.
Также сообщается, что по результатам расследования «январских событий», которые привели к массовым беспорядкам и жертвам, в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 человек (за участие в беспорядках, кражи, грабежи, хранение и ношение оружия).
По итогам заседания коллегии, генпрокурор Республики Казахстан Берик Асылов потребовал от прокуроров «обеспечить комплексную защиту прав граждан, бизнеса и интересов государства, а также усилить координирующую роль в борьбе с преступностью».
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