Президент Колумбии Густаво Петро принес присягу, в его приоритете — борьба с коррупцией

09.56 Понедельник, 8 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Колумбии Густаво Петро принес присягу и вступил в должность. Церемония прошла на площади Боливара в Боготе, передают колумбийские СМИ.

«Клянусь Богу и обещаю народу верно исполнять конституцию и законы Колумбии», — заявил Петро. Как пишет газета El Tiempo, Петро разделил свое выступление на несколько приоритетных вопросов, с которыми он и правительство будут работать в ближайшие четыре года. Большой блок своего выступления Петро посвятил борьбе с коррупцией.

«Я буду бороться с коррупцией твердо и без колебаний», — заявил Петро, добавив, что правительство будет проявлять к коррупционерам «нулевую терпимость».

Ресурсы, которые были потеряны в результате бесхозяйственности и коррупции, он пообещал вернуть. По его словам, все, кто причастен к растрате государственных ресурсов, понесут наказание, при этом от обязанности соблюдать закон не будут освобождены «ни семья, ни друзья, ни коллеги».

Петро объявил о назначении нескольких членов правительства. Известно, что из 17 постов 9 займут женщины, пишет издание. После президента присягу принесла вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес.

В программе Петро, помимо борьбы с коррупцией, внимание к проблемам экологии и изменения климата (в том числе полный запрет на добычу сланцевых углеводородов), увеличение расходов на образование, обеспечение гендерного равенства на всех уровнях власти, а также восстановление дипломатических и торговых отношений с Венесуэлой.

Напомним, на выборах президента Колумбии победил представитель коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро. Таким образом, впервые в истории страны президентом стал представитель левых сил.

62-летний Густаво Петро — экс-мэр Боготы, бывший участник и один из руководителей леворадикального партизанского движения M-19, возникшего в знак протеста против фальсификации выборов. На посту мэра Петро ограничил ношение оружия и добился сокращения уровня убийств до минимального за 20 лет показателя. Участвовал в выборах президента Колумбии в 2010 и 2018 году.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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