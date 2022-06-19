В Колумбии впервые президентом станет представитель левых сил
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На выборах президента Колумбии победил представитель коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро. Таким образом, впервые в истории страны президентом станет представитель левых сил.
Как следует из данных на сайте Национального реестра актов гражданского состояния Колумбии, Петро получил 50,44% голосов. Его соперник Родольфо Эрнандес, который представляет собственное политическое движение «Лига антикоррупционных правителей», набрал 47,31% голосов.
Густаво Петро отреагировал на результаты выборов. Он сказал, что народ Колумбии в этот день «празднует первую народную победу». Эрнандес после своего поражения заявил, что принимает такой результат. «Так нужно поступить, если мы хотим сильных государственных институтов», — сказал политик (цитата по ТАСС).
62-летний Густаво Петро — экс-мэр Боготы, бывший участник и один из руководителей леворадикального партизанского движения M-19, возникшего в знак протеста против фальсификации выборов. На посту мэра Петро ограничил ношение оружия и добился сокращения уровня убийств до минимального за 20 лет показателя. Участвовал в выборах президента Колумбии в 2010 и 2018 году.
Первый тур президентских выборов состоялся 29 мая, по его итогам во второй тур вышли Густаво Петро (набравший 40,32% голосов) и Родольфо Эрнандес (28,15%). Оба политика критикуют действующее правительство, коррупцию и выступают за перемены.
Иван Дуке, глава государства с 2018 года, не участвовал в выборах (переизбрание не допускает колумбийская конституция).
Как следует из данных на сайте Национального реестра актов гражданского состояния Колумбии, Петро получил 50,44% голосов. Его соперник Родольфо Эрнандес, который представляет собственное политическое движение «Лига антикоррупционных правителей», набрал 47,31% голосов.
Густаво Петро отреагировал на результаты выборов. Он сказал, что народ Колумбии в этот день «празднует первую народную победу». Эрнандес после своего поражения заявил, что принимает такой результат. «Так нужно поступить, если мы хотим сильных государственных институтов», — сказал политик (цитата по ТАСС).
62-летний Густаво Петро — экс-мэр Боготы, бывший участник и один из руководителей леворадикального партизанского движения M-19, возникшего в знак протеста против фальсификации выборов. На посту мэра Петро ограничил ношение оружия и добился сокращения уровня убийств до минимального за 20 лет показателя. Участвовал в выборах президента Колумбии в 2010 и 2018 году.
Первый тур президентских выборов состоялся 29 мая, по его итогам во второй тур вышли Густаво Петро (набравший 40,32% голосов) и Родольфо Эрнандес (28,15%). Оба политика критикуют действующее правительство, коррупцию и выступают за перемены.
Иван Дуке, глава государства с 2018 года, не участвовал в выборах (переизбрание не допускает колумбийская конституция).
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