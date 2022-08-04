Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Шиплюк арестован по делу о госизмене

16.38 Пятница, 5 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Институте прошли обыски. В учреждении от комментариев отказались.

«Известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков», — говорится на странице ученого на сайте Института. Также сообщается, что Александр Шиплюк заведует лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии».

ИТПМ СО РАН — это «единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов», говорится на сайте Института.

Напомним, 30 июня в Новосибирске был задержан заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Позже он был заключен под стражу по делу о «государственной измене» (ст. 275 УК РФ) и перевезен в Москву, 2 июля он скончался в СИЗО «Лефортово».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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