В СКР начали проверку по факту смерти ученого Колкера, который был арестован по делу о госизмене
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Главное военно-следственное управление СКР начало проверку по факту смерти ученого Дмитрия Колкера. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Федулова, защищавшего Колкера.
«Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СКР, по нему начата проверка. Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ», — уточнил Чиков.
Напомним, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был задержан 30 июня, когда находился на лечении в больнице Новосибирска. Позже он был заключен под стражу по делу о «государственной измене» (ст. 275 УК РФ) и перевезен в Москву, 2 июля он скончался в СИЗО «Лефортово». У Колкера был рак поджелудочной железы 4 стадии.
По неподтвержденной официально информации, ученого подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Ранее он читал лекции на международной конференции в Китае.
Доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер был автором более 100 научных работ и трех патентов, специализировался на физической электронике.
Прощание с ученым состоялось в Новосибирске во вторник, 19 июля.
«Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СКР, по нему начата проверка. Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ», — уточнил Чиков.
Напомним, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был задержан 30 июня, когда находился на лечении в больнице Новосибирска. Позже он был заключен под стражу по делу о «государственной измене» (ст. 275 УК РФ) и перевезен в Москву, 2 июля он скончался в СИЗО «Лефортово». У Колкера был рак поджелудочной железы 4 стадии.
По неподтвержденной официально информации, ученого подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Ранее он читал лекции на международной конференции в Китае.
Доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер был автором более 100 научных работ и трех патентов, специализировался на физической электронике.
Прощание с ученым состоялось в Новосибирске во вторник, 19 июля.
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